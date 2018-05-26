美議員挺台：美國有義務強化台灣國際地位

總統蔡英文去年5月曾接見美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納。（總統府提供）

2018-05-26 08:52

〔駐美特派員曹郁芬／華府25日報導〕參議院外委會亞太小組主席賈德納以及民主黨首席議員馬基今天聯合提出2018台灣國際參與法案，表示支持台灣參與適當的國際組織是美國的政策。

這項法案將指示美國在國際組織的代表運用美國的聲音和投票來支持台灣的參與，並要求美國總統或其代表在與中國所有的雙邊會談中提出台灣適當參與國際組織的問題。

賈德納在新聞稿中指出，美國有義務盡其所能的強化台灣的國際地位，這個法案將確保主要的國際組織不會因為中國的霸凌而對台灣視而不見。馬基則說，台灣在不需要以國家為會員資格的國際組織早已是個活躍且有成效的貢獻者，台灣的參與必須持續，「我們對盟邦及夥伴有更廣泛的責任來確保威嚇不會成為印太地區以其它區域的常態。」

兩位議員在新聞稿中表示，這個法案是因應國際組織面臨來自中國這類國家想把台灣排除在外所施予的前所未有的壓力。這些組織包括國際民航組織、國際刑警組織、以及正在日內瓦開會的國際衛生組織，台灣今年又未受邀與會。台灣從2009年到2016年都以觀察員身分參與。

賈德納日前在參院外委會聽證會中特別關切布吉納法索與台灣斷交的事件，提及他與馬基將要提出一項法案支持台灣參與國際組織，並詢問國務卿龐皮歐對布吉納法索斷交事件的看法。

美國國會對於台灣參與國際組織的關切與支持力道都在加強，尤其參、眾兩院都通過決議案支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，台灣卻仍然受阻於中共壓力而被排除，國會對行政部門的壓力因此也增加；此外，部分美國國會議員對於美國在國際組織的參與向來有疑慮，中國對國際組織的霸凌不斷有所斬獲，也讓美國國會開始關注到中國在這些國際組織的影響力。