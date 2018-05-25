史瓦帝尼是下個斷交國？外交部：台史邦誼穩固

2018-05-25 18:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕曾任瓜地馬拉大使的前外交部長歐鴻鍊今點名，我國在非洲僅存友邦史瓦帝尼與瓜地馬拉，可能是下個斷交國。對此外交部表示，台瓜邦誼友好，兩國官員互訪頻仍，而台史邦誼穩固，史國國王也規劃於下月應邀來訪；外交部強調，各駐外使館均密切注意各項可能情勢，即時因應，致力深化並鞏固我國與各友邦的邦誼。

台布斷交，我國僅剩18個邦交國。前外長歐鴻鍊今出席國民黨智庫記者會時點名，史瓦蒂尼與瓜地馬拉可能是下個斷交國。

外交部今回應時強調，台瓜邦誼友好，長期以來在基礎建設、農業、教育、醫療等領域合作成果豐碩，我國在瓜國執行的各項合作計畫廣受瓜國各界肯定與歡迎。此外，瓜國外交部長何薇（Sandra Jovel）於今年3月底訪問臺灣，兩國官員互訪頻仍。

外交部也說，我國與史瓦帝尼邦誼穩固、合作友好密切。臺史兩國在農業、公衛醫療、教育與職訓合作嘉惠廣大民眾，獲得史國政府及人民肯定。史國多年來強力支持我國際參與，如上年史國國王親自在聯大為我執言，史國衛生部長也在本年WHA擔任我方辯論代表，有力為我仗義執言。此外，本年4月蔡總統訪問史國至為成功，史國國王規劃將於下個月應邀來訪。

外交部表示，駐外使館均隨時密切注意各項可能情勢，即時因應，致力深化並鞏固我國與各友邦的邦誼。