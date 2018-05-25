中生詢問敏感問題 吳釗燮回應全場熱烈掌聲

2018-05-25 15:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮今與政大學生座談時提到，過去他擔任陸委會主委期間，即使兩岸關係不好，還是會提供獎學金讓對岸學生或老師來台進行短期研究，讓越來越多中國人了解、支持台灣，成果也非常好；吳釗燮說，若對岸越來越多人體會到台灣生活的美好，將來一定有機會把這個聲音傳遞出去，他也相信，「中國人民未來一定有機會跟台灣人民一樣當家作主。」語畢，現場響起熱烈掌聲。

吳釗燮今返回母校政大進行上任後首場公開演講。面對學生辛辣提問，吳釗燮不斷拿出手帕擦額頭，但仍耐心地逐一回應。

其中有來自中國的學生，針對總統蔡英文昨以「中國」稱呼對岸，是否違反中華民國憲法提問？吳釗燮並未正面回應，僅強調兩岸交流就是台灣與中國關係的未來，他相信若有越來越多中國人了解支持台灣，對中國外交部目前打壓台灣的做法，也會認為這是錯的，這個聲音有天會傳到外交部門。

吳釗燮也說，雖然中國不斷祭出吸引台灣人才的手段、降低入學標準，但他對台灣年輕人有信心，就算到中國念書3、5年，回到台灣還是會認同自己的國家，他也呼籲，年輕人到中國發展學業、事業都沒問題，但「認同台灣這件事千萬不要改變」。

此外，也有學生提問，若我們自己都放棄在國際上與對岸爭奪「中國」代表權，要如何推動外交？吳釗燮解釋，邦交國認同的是台灣2300萬人民選出來的政府，我們希望邦交國稱呼我「中華民國」，對方同時也知道這意味著「中華民國（台灣）」。

台灣民選政府在台澎金馬行使管轄權，久而久之就變成事實，這在國際社會上沒有疑慮，至於要怎樣稱呼要依國情不同，邦交國對我們正式名稱就是「中華民國台灣」，非邦交國不承認中華民國，而稱台灣。