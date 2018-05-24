學生赴中就讀被「關切」 鄭文燦：不該是情資單位

2018-05-24 16:45

〔記者陳昀／桃園報導〕近來傳出多所明星高中學生赴中國就讀，校長因為幫忙寫推薦函，受到調查局「關切」，桃園市長鄭文燦今天（24日）下午在市政會議指出，武陵高中學生有50人申請中國及港澳大學、75人申請其他國外大學，「這應該是教育單位深入了解，不該是情資單位」。

鄭文燦說，台灣的大學都很優異且具多元特色，要求教育局透過大學博覽會提供學生充分資訊，留在台灣就讀，並強調，武陵今年剛好申請人數比較多，但到國外求學的人也多，要教育局提供協助，讓學生得知更多優質的選項，政府單位則以掌握狀況為原則。