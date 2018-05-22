挺台參與WHA 日、澳理念相近國家陸續發言

2018-05-22 16:57

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世衛大會（WHA）今天進入第2天議程，繼加拿大、紐西蘭與德國後，日本與澳洲在大會發言中也含蓄表達支持台灣參與WHA的意見；日本表示，不應該讓「特定地區」落在後面，也不應該「制定任何邊界」；澳洲也強調疾病不會認知國界，「不應將任何群體排除在外」。

WHA大會昨天經過我國友邦史瓦帝尼、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森及格瑞納丁為台灣發言辯論後，大會仍不列入我國洽請15友邦所提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」案。

但今年國際挺台力道增強，除友邦為我發聲，大會首日總發言中，加拿大、紐西蘭首次透過強調健康概念間接挺台；加拿大認為「疾病無國界」，紐西蘭指出醫療問題不應政治化，去年即支持台灣參與並公開發言的德國，也再次強調「全球醫療不能有空缺」，表態支持台灣。

大會今天進入第2天議程，日本厚生勞動副大臣高木美智代上午發言時，除了提到日本政府在推動實現「全民健康覆蓋（UHC）」的努力，也說到，隨著世界越來越全球化，傳染性疾病超越邊界傳播的風險隨之增加，「我們不能讓特定地區落在後面」，或「制定任何邊界」，日本從推動UHC經驗了解到「這是重要的」，含蓄支持台灣。

澳洲衛生部常務副部長G.Beauchamp則在發言一開始便說，世衛組織在促進人權健康及相互依存上扮演重要角色，為了實現全民健康覆蓋（UHC），而「不把任何群體排除在外」是非常重要的，因為疾病不會認知國界。

澳洲也說，澳洲所位處的區域內面臨新發與再發的傳染病，以及耐藥性挑戰，因此澳洲提出泛亞太地區戰略，希望和區域內其他國家緊密合作，強化衛生系統，塑造這樣更健康的社區 。