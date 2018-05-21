干擾台灣團旁聽WHA 疑似中國人士插嘴徽章「不太合適」

台灣政府為WHA參與案設計有台灣字樣的徽章。（記者呂伊萱攝）

2018-05-21 19:08

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕第71屆世界衛生大會（WHA）今天揭幕，台灣立委、民團代表與監委張武修等人持旁聽證進入大會。途中發生插曲，民進黨立委林靜儀因佩戴別針上有台灣字樣，一度遭到一名中國人士干擾，所幸警衛鄭重告知，林靜儀等人持有效證件入場，對此抗議行為略感不耐，最後和平落幕。

WHA大會今上午開幕，民進黨立委林靜儀、邱泰源、吳焜裕、國民黨立委陳宜民、時代力量立委高潞．以用、WHO宣達團長蔡明憲、駐瑞士代表谷瑞生與監委張武修等人持旁聽證進入大會旁聽。

外交部與衛福部今年為台灣參與WHA推案，設計了一系列主旨為「人人健康（Health for All）、台灣能幫（Taiwan can help）」的主視覺，相關物件包括徽章、貼紙與書籤；台灣人士多將徽章配戴在西裝或背包上，表達支持台灣之意，但此徽章卻使進場旁聽的立委遇到一段插曲。

台灣一行人安檢後，一名操中國口音的人士走上前，指著林靜儀身上的徽章說，「我認為這不太合適」。在旁的警衛則鄭重告知此人，林靜儀等人持有效證件入場，且去年就有此安排，對中國人士的抗議行為略感不耐。我駐瑞士代表谷瑞生也與中國人士說理，插曲和平落幕。

林靜儀對此表示，中國人連她身上的徽章都有意見，「也太玻璃心了」。

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