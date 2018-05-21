AIT新館下月啟用！ 梅健華：沒有陸戰隊之家

美國在台協會台北辦事處處長梅健華21日宣布AIT內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，並就台美關係與兩岸現況回答記者提問。（記者張嘉明攝）

2018-05-21 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）新館將在下月12日正式啟用，AIT處長梅健華今上午舉行記者會，梅健華在記者會上保證屆時「華府會有很多台灣好朋友」來慶賀，但盛傳許久的陸戰隊之家並不會進駐在其中，而是沿用現有的保安機制。

綜合媒體報導，AIT處長梅健華今上午召開記者會，宣布AIT新館將在6月12日正式啟用，對於外界好奇新館有否有供美軍陸戰隊進駐的陸戰隊之家，梅健華明確指出在一個中國的底線下，陸戰隊很難進駐新館，他說：「我們有一小群美籍人員跟我們在地的維安人員合作，提供建築人員的安全建議，而這個情況將會沿用到新館。」

儘管陸戰隊進駐希望不大，梅健華還是強調，AIT新館是台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築，這不僅是一棟新辧公大樓，更是美台友誼的具體象徵。

梅健華也批評説，對於中國的阻撓，美國政府非常失望，美國支持台灣參與國際活動，會持續敦促世界衛生組織對台灣發出邀請函，對於兩岸關係，美國也會持續期盼兩岸之間能夠建設性的對話。