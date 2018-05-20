府續聘資政、國策顧問 詩人吳晟、全聯前總裁徐重仁入列

2018-05-20 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今就職滿2週年，總統府今也發出新聞稿，表示續聘資政17人、國策顧問66人，聘期均自107年5月20日起至109年5月19日止。續聘資政包含詩人吳晟、前行政院長林全等人；續聘國策顧問包含前全聯總裁徐重仁、「崑濱伯」黃崑濱等66人。

總統府發言人黃重諺指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次續聘資政17人、國策顧問66人。

總統府表示，現任總統府資政田弘茂及國策顧問馮世寬、童永、劉進興、潘文忠等5人，前已核定聘期亦均至109年5月19日止。

續聘資政名單如下：

吳勝雄（吳晟）、吳榮義、吳澧培、宋楚瑜、李明亮、李遠哲、林全、林信義、姚嘉文、施朝暉（史明）、夏本‧嘎那恩、張俊雄、陳博志、陳繼盛、辜寬敏、葉菊蘭、蕭新煌。

續聘國策顧問名單如下：

王金英、王茂雄、白正憲、朱武獻、江春男、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、李茂盛、沈國榮、林子儀、林見松、林明畑、邱俊邦、施信民、施朝賢、紀 政、紀國鐘、胡清嫻、徐重仁、秦嘉鴻、翁金珠、康義勝、張甲長、張金華、張秋海、張純淑、張富美。

莊維周、陳定信、陳茂仁、陳重信、陳哲芳、陳添枝、陳進財、曾貴海、曾勳任、湯文萬、黃天麟、黃承國、黃春明、黃崑虎、黃崑濱、黃越綏、黃爾璇、黃銘得、詹宏志、廖全平、劉昭惠。