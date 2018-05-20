蔡政府兩週年 勞團批過勞 府前行動劇：血染全身

勞權公投聯盟上演行動劇，演員戴上總統蔡英文、行政院長賴清德面具，向勞工身上澆下血色液體。（記者李雅雯攝）

2018-05-20 11:50

〔記者李雅雯／台北報導〕今天是蔡英文政府執政滿兩週年，勞權公投聯盟今天上午9點半在凱達格蘭大道、總統府前上演行動劇，以血色液體澆淋身體、於馬路上倒下，代表血汗勞工在資本家壓榨下過勞死亡。勞權公投聯盟批評蔡英文政府執政滿兩週年，六大勞動競選政見目前為止全數跳票，勞基法一修時砍掉七天國定假日，接著又二修勞基法，這個政府不斷地欺騙勞工。

勞權公投聯盟行動劇演員身穿寫有「過勞」白色背心衣，任由戴上總統蔡英文、行政院長賴清德面具的兩名演員持盆澆下血色液體，強調勞工過勞血汗的劣勢處境，繞圈現場後在總統府前的馬路上倒下，彰顯台灣勞工面臨過勞死的風險威脅。

行動劇主持人、桃園市產業總工會成員魏豫綾指出，台灣低薪問題持續，政府卻說薪資收入創新高，人民未有感，砍了七天國定假日、勞動政見也跳票，勞工臥軌表達訴求也沒用，勞工要靠年底公投拿回自己的權利，使用「創制」、「複決」權，制定國定假日法、複決二修後勞基法。

左翼聯盟召集人顏坤泉說，勞基法修法愈修愈倒退，勞方休息時間縮短、薪水也沒有增加，政府許多政策都是在袒護資方，政府欺騙了勞工。勞動人權協會執行長王娟萍表示，總統蔡英文競選期間六大勞動政見都跳票，二修勞基法讓勞權退步，勞工需要藉由年底公投拿回屬於自己的權利，公投連署持續發動中，8月底要有30萬份。

勞權公投聯盟訴求公投連署項目包括：制定國定假日法、拿回先前砍掉的7天國假；複決二修過後的勞基法。

總統蔡英文在競選期間開出的六大勞動政見，包括「縮短勞工的年總工時」、「扭轉勞工低薪趨勢」、「支持青年及中高齡就業」、「立法保障非典型就業」、「保障過勞及職災勞工」、「公平的集體勞資關係」。