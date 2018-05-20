洪耀福：自提人選不代表要與柯P為敵

2018-05-20 11:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長採徵召黨內候選人，不與無黨籍現任市長柯文哲合作。是否與柯撕破臉？民進黨秘書長洪耀福表示，選戰沒有什麼撕破臉，就是各自做各人、各自把優勢發揮出來，「我們提自己人，不代表要跟柯文哲為敵」，選戰其實並不是那麼廝殺，重要是把候選人條件、未來訴求政見講清楚，爭取人民支持才重要。

洪耀福、兼任選對會成員的台北市黨部主委黃承國等人今出席「全國小英之友會聯合520公益捐血活動」，會前接受訪問。

此外，選對會預定週三（23日）邀黨內表態參選者，包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮進行徵詢協調。至於期間選對會是否曾徵詢其他人選意願？黃承國僅表示，現在有表態就是姚文智、呂秀蓮，星期三就有答案跟大家說。

洪耀福說，選對會已經決定朝徵召方向，也會依照程序，很快把候選人產生，「我知道支持者有時候很急，但還是一定要尊重一定程序」，選對會進到程序，候選人產生後，全黨就會團結打贏這場選戰。至於黨定位新北市長人選是全國選戰領頭羊，黨內台北市長候選人又如何定位？洪耀福說，等人選出來在討論，不用這麼急。

洪耀福說，基層當然很焦慮，但他也跟基層幹部說，台北市提名不用太急，台北本來就是很都會的地方，民進黨提出的候選人知名度一定很高；對台北市長提名，選對會規劃本來是國民黨產生後來討論，台北市下禮拜人選方案出來之後，就會啟動輔選，全黨團結，支持者不用太憂慮，民進黨一定會努力取得勝利。

被問到民進黨與柯文哲之間還有沒有合作可能？洪耀福說，選對會已經很清楚，就是朝徵召方向進行。被問到雙北選情是否連動？洪也說，選對會北市長布局會從全國觀點來考慮。

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