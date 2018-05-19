若未出線是否脫黨參選？姚文智坦言曾想過...

姚文智今天擔任一日店長。（記者楊心慧攝）

2018-05-19 12:47

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨已確定將自提台北市長人選，立委姚文智打算努力爭取提名，外界頻點名派總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德等人出戰，姚文智今被問到若未出線，是否考慮脫黨參選？姚坦言，過去這想法曾有浮現過，但是在黨內還在考慮是否禮讓台北市長柯文哲時的想法，現在已豁然開朗。

民進黨選對會昨有成員透露，若賴清德、陳菊都沒參選意願，最有機會的是姚，盼能以「鄭文燦模式」打造他，一開始也沒人覺得鄭會贏，最後卻勝選。姚則說，鄭當年剛選舉面臨很多困難，但勝選後將桃園治理得很好，應是桃園做得最好的市長，他對自己也有這樣的期待，很希望可以在三足鼎立下脫穎而出，不管起步多艱辛，他都會努力。姚文智強調，選舉千變萬化，相信無論如何，選對會都會衡量各種條件。

至於外傳陳菊可能參選北市，民進黨台北市長參選人、前副總統呂秀蓮不滿，呂說，若陳菊出來參選，自己會退選，但是也會發表文章讓陳菊終身受傷。姚文智被問到對此事的看法，他說，陳菊和呂秀蓮因美麗島事件在囚室好幾年，兩人關係是大人的事，身為後輩，他不好評論什麼。

至於未來若沒出線，是否會脫黨參選？姚坦言，在民進黨還在猶豫是否禮讓柯時，有曾想過，但現在民進黨開大門、走大路，提出城市願景，「我為何還要考慮脫黨？」

姚文智設立「Taiwan Taipei」潮T店，今天試營運，現場有不少年輕人到場替姚穿上衣服宣傳，他特別擔任一日店長，有不少民眾到場支持，一次就購買4、5件，姚說，由於422大遊行的T恤詢問度很高，於是特別開設實體店面販售，現在除了基本款的螢光綠，也有迷彩綠、芥末綠、青蘋果綠、草地綠、象牙白等，未來還會推出各式商品和其他顏色的衣服。