上傳傘兵照遭疑？ 軍事迷公布「原始照」澄清誤會

網友稍早公布完整原始照。（網友scamprandy授權使用）

2018-05-17 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕國軍今早進行漢光演習時，一名秦姓傘兵跳出機艙後，發生傘具未開意外，從1300英呎高空墜地重摔，事發當下正好有民眾以單眼相機搭配望遠鏡頭捕捉到傘兵墜落畫面，事發後他立刻將照片PO上PTT，文內除為傷者祈福外，更坦言第一時間目擊事件後「心理陰影很大」。

網友在八卦板PO文表示，「小弟我為CCK週邊居民，早上不幸有目擊此一事件，希望大家給與國軍多點鼓勵，也幫這為上兵集氣祈福，希望他能順利活下來」。原PO接著隨文附上放大過的照片，圖片顯示，該名傘兵腳踝處疑似遭繩索纏繞，整個人略呈躺姿下墜。

網友提供的照片在PTT上引發熱論，《蘋果日報》也求證航特政戰主任武立文，他表示照片與親自在現場看到的情景略有不同，強調「在現場有看到副傘，但PTT上的照片卻沒有」，而傷者墜落姿態也與院方提供的著陸部位不甚相同，認為這張照片為未必與此意外有關。

針對軍方質疑，當時拍下照片的網友「scamprandy」稍早再度上傳照片裁切前的原始檔，表示「因有鄉民來信，為證實真實性，這邊公布同張照片的完整照片」。至於照片與武立文的說法有所出入一事，scamprandy直言應為誤會，他說，自己拍下傘兵墜落全程，而稍早公布的這張照片是在跳傘後10秒鐘左右拍下，比對此後數張照片的確有看到副傘打開，且因主傘與副傘疑似出現交纏狀況，導致部分副傘無法完全開啟。他接著強調，武立文看的照片僅為原始照的局部畫面，可能由於時間差才造成照片解讀上的誤解。

照片經scamprandy授權使用