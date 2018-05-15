中捷綠線未通車先用人 市府：需與北捷局專業對接

2018-05-15 18:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線目前整體進度達76.74％，預定於2020年全線通車，未來由台中捷運公司負責營運，目前已進用64人，今年還將招聘192人。但台中市議員質疑，捷運綠線尚未通車，為何需要這麼多人力？交通局長王義川說，為了從台北捷運工程局接手捷運綠線，需有專業人員對接，目前聘用人力人多半從北捷、高捷、台鐵、高鐵等處跳槽而來。

議員楊正中說，台中捷運公司資本額10億元，捷運綠線尚未通車，今年人事費就編列1.5億元，到2020年人事費累計達6億元，已經吃掉2/3的資本額。

議員李天生、何敏誠、段緯宇、陳淑華、蔡雅玲則說，市民更關心捷運綠線營運效益、何時能搭乘，以及如何與公車整合。

王義川指出，捷運綠線工程由台北捷運工程局施作，台中捷運公司今年起將與北捷局交接，需要專業人員，進用人員多數來自北捷、桃捷、高捷、台鐵及高鐵公司，具軌道運輸的專業與經驗，將可與北捷局做專業對接。另外，2020年全線通車時，所有18個車站都可搭乘，交通局也將規劃以捷運站為中心，前後10分鐘車程的接駁公車。

對於未來營運計畫，台中捷運公司董事長蔡岡廷說，目前高鐵台中站每日運量為6.5萬人，其中1萬人轉乘台鐵，捷運公司盼吸納其餘5.5萬人；而與捷運綠線共站的台鐵大慶站，每日約有2至3萬名旅客，也是捷運綠線的客源；另外，台灣大道與文心路口的G9站，未來會與捷運藍線交會，G9站距離市府800公尺，距離大遠百與新光三越僅300公尺，乘客可透過連通道轉乘或到達目的地。