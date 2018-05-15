陳致中批「不懂法律」 邱太三酸「他可以跟我比嗎？」

2018-05-15 14:51

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長邱太三15日上廣播節目受訪，被問到陳致中日前轟他「不懂法律，沒有政治倫理」，邱酸「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」並直言近來陳水扁批評他的言論，「我沒在看」，態度從容，未受扁父子倆影響。

陳水扁近來透過「新勇哥物語」表達意見，不時提到參加活動或發表觀點，可能被「勇三（邱太三）」關回去，透露出言論與行為受限的不滿；其子陳致中也對邱頗有微詞，今年2月還因特赦問題，砲轟邱是「一位不懂法律，沒有政治倫理，還要對總統下指導棋的閣員，令人不敢領教。」

主持人黃光芹問到這個問題，邱太三回批陳致中「最沒資格說我」，黃光芹又說，陳致中也是法律系畢業的，邱酸「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」；至於「新勇哥物語」，邱回應有聽過這件事，但「沒在看」。

關於特赦陳水扁一事，邱太三坦言，去年司法改革國是會議時，確曾就此議題，匯集法律意見、學者說法、外國經驗、實務見解等各方角度，以書面報告呈交總統府，至於是否應特赦，是總統蔡英文的職權；而扁尚有部分案件未結，是否適用「赦免法」？邱未點破，僅說該法的適用對象應是有罪判決確定者。

另，外界質疑邱曾擔任倒扁紅衫軍的法律顧問，邱解釋，紅衫軍運動發生時，他在美國哈佛大學擔任訪問學人，人不在台灣。

黃光芹又問，扁保外就醫卻頻踩紅線，法務部有何因應之道？邱太三說明，扁在馬政府時期獲准保外就醫，當時扁的身體和心理狀況都有疑慮，甚至透露想輕生的訊息，但進入監所診療的多為外聘的皮膚科與內科醫師，精神科最少，經過專業評估、政治及法律考量，核准讓他保外就醫。

邱太三澄清，保外就醫為台中監獄及矯正署的職權，最終陳報到他這時，通常已做成決定，他未干預扁的保外就醫事項，但承認確有給予意見，希望扁在進行延長保外就醫評估時，應檢具第二家醫學中心的意見，最近一次是4月22日一間公立醫學中心精神科所做的報告，認扁仍有保外就醫的必要性。

邱指出，中監對扁的違規已採相關懲罰，例如扁申請參加國慶、世大運、前副總統李元簇的告別式等活動，均予以駁回，剝奪他參與活動的權利，並非如外界傳言不作為。

邱強調，已要求扁謹守保外就醫規則，但面對扁丟出來的挑戰紅線的「擦邊球」，則視比例原則處理。