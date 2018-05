WHO歡迎全球？外交部發文直嗆：台灣還在等待邀請

WHO幹事長推文歡迎各界參與WHA,外交部直嗆「我們還在等你邀請」。(翻攝自外交部推特)

2018-05-15 09:36

〔記者呂伊萱/台北報導〕世界衛生大會(WHA)將於本週登場,WHO幹事長譚德塞(Tedros Ghebreyesus)日前在推特上宣告WHA將開始,「你今年要參加WHA嗎?」親切歡迎世界各地代表前往大會。但事實上,WHO處處阻撓台灣參與,我至今未獲邀,因此我國外交部轉推該文並回應「沒有,台灣還在等待邀請。」

台灣至今沒有獲邀參與WHA,美國、加拿大、日本及歐盟都已經公開支持我國參與的堅定立場,美國及加拿大更對台灣迄未接獲邀請函表示遺憾及失望。

雖國際支持堅定,但據了解,我國友邦駐日內瓦的多位代表4月和譚德塞(Tedros Ghebreyesus)見面,表達希望台灣參與的意見時,譚德塞態度強硬,回答「沒有中國同意,就沒辦法邀請」,更重提聯合國2758號決議、WHA第25.1號決議、一中原則與九二共識等考量,恕難邀請台灣。

WHA進入倒數計時,譚德塞於7日發表一則推文寫道,「你今年要參加WHA嗎?」他歡迎各界赴日內瓦參與「WHO這個大家庭」,也重申WHO「促進人人健康」的目標,並呼籲各界一同參與、實踐該目標。

外交部對此不以為然,轉貼該則推文並直接寫到「沒有,台灣還在等待邀請。」外交部在推文中說,在促進全球健康的過程中,台灣透過以觀察員身分參與WHA與WHO相關活動,能夠扮演更重要的角色,並附上標籤「人人健康、台灣能幫!(Health for all, Taiwan can help.)」