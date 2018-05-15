WHO歡迎全球？外交部發文直嗆：台灣還在等待邀請

WHO幹事長推文歡迎各界參與WHA，外交部直嗆「我們還在等你邀請」。（翻攝自外交部推特）

2018-05-15 09:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於本週登場，WHO幹事長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）日前在推特上宣告WHA將開始，「你今年要參加WHA嗎？」親切歡迎世界各地代表前往大會。但事實上，WHO處處阻撓台灣參與，我至今未獲邀，因此我國外交部轉推該文並回應「沒有，台灣還在等待邀請。」

台灣至今沒有獲邀參與WHA，美國、加拿大、日本及歐盟都已經公開支持我國參與的堅定立場，美國及加拿大更對台灣迄未接獲邀請函表示遺憾及失望。

雖國際支持堅定，但據了解，我國友邦駐日內瓦的多位代表4月和譚德塞（Tedros Ghebreyesus）見面，表達希望台灣參與的意見時，譚德塞態度強硬，回答「沒有中國同意，就沒辦法邀請」，更重提聯合國2758號決議、WHA第25.1號決議、一中原則與九二共識等考量，恕難邀請台灣。

WHA進入倒數計時，譚德塞於7日發表一則推文寫道，「你今年要參加WHA嗎？」他歡迎各界赴日內瓦參與「WHO這個大家庭」，也重申WHO「促進人人健康」的目標，並呼籲各界一同參與、實踐該目標。

外交部對此不以為然，轉貼該則推文並直接寫到「沒有，台灣還在等待邀請。」外交部在推文中說，在促進全球健康的過程中，台灣透過以觀察員身分參與WHA與WHO相關活動，能夠扮演更重要的角色，並附上標籤「人人健康、台灣能幫！（Health for all, Taiwan can help.）」