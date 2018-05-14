民共兩黨主席坐下來談？ 總統：要符合對等、不設政治前提

民共兩黨主席坐下來談？蔡總統：要符合對等、不設政治前提。（記者張嘉明攝）

2018-05-14 09:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對兩岸情勢，總統蔡英文今日上午接受廣播專訪時喊話說，既然兩韓領導人都可以坐下來談，中國大陸也應該坐下來溝通，被問到是否接受以民進黨主席身分，與中共總書記習近平以黨對黨領導人形式坐下來談？蔡英文並未回絕，但表示必須在對等及不設政治前提的基礎上談。

對於先前拋出的九二會談事實，總統也進一步解釋，首先是真的有這會談，而雙方各說各話也是事實，但還有一個事實是各方都有不同的解讀，所以九二會談就是各說各話，被問到這說法是否是對中國釋出善意？蔡英文明確說，可以解釋為善意，最主要就是還原事實，從事實出發。

至於國民黨提出的九二共識，總統反問，姑且不論九二共識是否大家都接受，而國民黨本身的解釋是否中共也可以接受的？所以她強調要從基本事實開始，被問到北韓領導人金正恩都能放棄核武坐下來談，為何台灣不能再退一步？總統對此回應，因為朝鮮半島無核化是大家共識，至於要台灣退一步，是哪些事情退一步？九二共識是中共可以接受的東西嗎？

對於兩岸情勢，總統也強調，維持穩定現狀，內部改革才可以做得成，否則會像過去總統一樣要花很多時間外部處理，但我們也不能以不變應萬變，最重要要厚植自己實力，如果不改革就無法達成下階段的實力，而此時對區域最好就是維持現狀，被問到中國最近的軍機環繞等挑釁之舉，總統也說，中國應要考慮台灣民主社會，很多事情不像是他們的想法，應多花心思了解台灣民主社會有不同想法。

談到兩岸溝通，總統認為，基本的互信要恢復，既然兩韓都可以坐下來溝通，國際情勢也朝此發展，中國大陸也應該坐下來溝通，兩岸現有溝通管道非常多，但可以再強化，被問到是否接受以民共兩黨領導人身分見面？總統僅說，要符合對等且不設政治前提的基礎上，來做進一步溝通與問題討論，大家不要預設立場。

總統說，兩岸之間目前還算是穩定，也希望穩定度可以持續強化，但如何增加溝通強度必須要坐下來討論，她也願意考慮此事要有一定彈性，但也再次強調，必須符合對等及不設政治前提。