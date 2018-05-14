中國海軍傳對台軍「打招呼」 國防部長斥：統戰宣傳伎倆

國防部長嚴德發（右）。（資料照）

2018-05-14 09:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國解放軍近日透露一段和台灣海軍「打招呼」的故事。我國海軍昨嚴正否認，國防部長嚴德發今天也再次表示，這是不可能的事情，因為遭遇不明艦艇時，無線電是靜默的，呼籲大家「千萬不要中了統戰的伎倆」。

中國解放軍「馬鞍山艦」11日開放媒體參觀時，講解員透露一段和台軍「打招呼」的故事。該員指出，「馬鞍山艦」呼叫台灣軍艦，但「台軍有些慌亂」，急忙討論應該稱呼解放軍為「友軍」還是「貴軍」？且因軍艦話筒沒關，整個過程都被「馬鞍山艦」官兵聽到。

海軍艦隊指揮部昨日對此表示，本屬艦艇於海上如遇不明艦船，均按相關標準程序，保持無線電靜默，如接近我方海域，即直接呼叫對方舷號要求儘速遠離，中共媒體過度誇大渲染之錯誤報導，籲請媒體勿隨之起舞，誤導視聽。嚴正否認此項傳聞。

嚴德發今日列席立法院外交國防委員會會議，會前受訪時再次回應說，絕對沒有這件事，因為按標準程序，無線電應該靜默，呼籲外界「千萬不要中了統戰的伎倆」，不要隨波起舞。嚴德發也向國人喊話，請國人放心，我國國軍有能力維護海防、空防安全。

而針對中國第二艘航艦下水，我軍如何因應？嚴德發則說，我綜合考量因應敵情、作戰需求，以及國防自主建造能量後，將加速提升戰力。

另針對花蓮縣府與金門縣府將一齊提出年改釋憲案，嚴德發則說，國防部和退輔會一本初衷，繼續爭取維護軍人權利，按照年改程序、繼續往下走。嚴德發也說「外界聲音我們都聽到了」，也尊重釋憲案。