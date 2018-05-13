國民黨再組PK小組 16名前藍委2020要捲土重來

2018-05-13 08:06

〔記者施曉光／台北報導〕因應11月選舉，國民黨由政策會、立院黨團、智庫每週常態性運作的「三分平台」，將在6月立法院休會後轉為選舉戰鬥的「PK小組」，由副主席兼秘書長曾永權擔任召集人，希望複製2008年大選時同樣由曾永權操盤的「PK小組」經驗，打贏2018選舉，也趁便提供舞台給一些2016年未能連任的前藍委露臉，放眼2020捲土重來。

黨內人士指出，目前「三方平台」成員只有政策會執行長、黨團幹部以及智庫執行長、副執行長、各組召集人，未來擴大為「PK小組」運作後，成員還會加入經常上政論節目的立委、藍營名嘴以及負責對外發言的文傳會副主委。

除此之外，為了強化陣營，黨魁吳敦義最近再新聘16位前任立委擔任政策會副執行長，日後也將加入「PK小組」，這些前任立委包括吳育昇、林郁方、楊瓊瓔、江惠貞、徐少萍、張嘉郡、羅淑蕾等人，除了幫忙今年選戰，多數人也是藉此機會露臉，準備再搏2020立委選舉，一兼二顧。

黨內人士指出，「PK小組」從6月開始就會視重要議題發展不定期「開火」，進入選舉熱戰階段，就會「天天開火」，而在「PK小組」上陣前，國民黨文傳會在520蔡英文總統就職兩週年「先發」。

國民黨發言人洪孟楷透露，民進黨在520一定會說「漂亮數字」，國民黨則要挑蔡政府不敢也不願提的實情，透過一些大幅衰退、落後的統計數計來破解綠營美化施政。

洪孟楷指出，民進黨一定會說股市萬點、GDP成長，但那些成績都是來自外匯，實際上國內市場完全沒有感受，像2016到2018年主計處統計的國內消費指數，民眾在喝咖啡、購買衣物等消費金額減少了數十億元，這證明百姓都不敢花錢，就連喝咖啡的小確幸都大幅縮減，而蔡政府一直說GDP成長2.6％，殊不知馬政府8年執政GDP平均成長2.8％。