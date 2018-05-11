議員批縣府淪競選團隊 徐耀昌：沒什麼好討論的

2018-05-11 22:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府每週舉辦縣務會議，縣議員羅貴星今天於議會總質詢指出，今年度縣務會議的主席裁示，有多次明載「今年為選舉年」、「今年是選舉年」，要求各局處注意所屬業務績效，甚須配合雜誌評選年度縣市首長滿意度調查，替「縣長爭取好成績」，痛批縣長徐耀昌「把縣府團隊當成競選團隊」。

「確實今年是選舉年！」徐耀昌說，縣府各局處每天都在認真做事，他覺得對此文句「沒什麼好討論的」；他肯定各局處長的敬業，並認為，配合雜誌評鑑，提供縣政成績，透過雜誌報導讓鄉親了解，相當合理。

羅貴星表示，今年已召開16次縣務會議，但內容都十分誇張，儼然是縣長的競選工作會報；5月1日的會議，提到遠見雜誌6月份要公佈縣市首長施政滿意度調查，縣長竟要求各局處長必須親自檢視後再送計畫處會整，以爭取縣長的好成績。

對照之前攸關人民安全的「水災潛勢防災保全計畫」，連6年照抄，卻不用經過處長審核，羅貴星痛批，縣長難道覺得遠見雜誌的個人功績偉業比人民安全更重要？

羅接著點出，今年第2、第10次的工作會議中的主席裁示事項，開頭即為「今年適逢選舉年」、「今年是選舉年」，故要求各局處擬定說帖、準備攻防，甚至工程案都要注意和民眾溝通；他砲轟，「難道不是選舉年就不需要跟民眾溝通嗎？」

羅說，縣務會議中另提到，若各局處對於媒體負面報導，若未即時澄清滅火，造成縣府負面形象，將議處失職人員；他為公務人員叫屈，業務已十分繁忙，還要替縣長做形象，形象做不好還要被懲處。

徐耀昌則反駁羅貴星的論述是「見縫插針」、「引善揚惡」，縣府也就認真人員，給予功獎，但羅卻忽略未提，強調「縣府賞罰分明」。

不過，徐耀昌對於「水災潛勢地區保全計畫」中，緊急聯絡人是卸任村長一事，坦言「該注意未注意」，他也在縣務會務中，做為案例教育，要求各局處在細節部分，也須留意，並要求未來類似情形，不得再發生。