一中各表如何有共識？ 曹興誠：馬英九搞壞兩岸關係

2018-05-10 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕聯電榮譽董事長曹興誠今天早上接受台北流行廣播電台「POP撞新聞」節目專訪，他在節目中表示，兩岸之間關係如此不樂觀，都是馬英九搞壞的，因為其主張的「九二共識」有根本上的邏輯問題。

曹興誠是企業家，對兩岸議題也有深刻的觀察跟著墨，今日他在接受廣播節目訪問九二共識與兩岸問題的看法時指出，目前身為新加坡國民的他認為，兩岸之間關係如此不樂觀，是馬英九喊出「一中各表」搞壞的，因為馬的一中各表用一個中國、各自表述來解決兩岸問題，但這有根本上的邏輯問題，因為若是雙方承認中國只有一個，當然不能容許兩個政府各自表述其合法性，如同一個企業有兩個董事長各自宣稱合法一樣，更別說雙方有各自的解讀，要說能達成共識也很奇怪。

曹興誠強調，一中不能各表，各表不能一中，且中國的認知是建立在「一中原則」之上，台灣則是強調各表，說是共識實在令人不解。因此曹興誠主張，中國不應再執著九二共識等名詞，而是應該提出優渥統一條件，由台灣政府舉辦公投徵求老百姓同意，且只能由台灣人投票，不能讓中國民眾一起參與，由台灣民眾做最終的決定。

曹興誠為台灣科技界名人，曾任聯華電子副總經理、總經理、董事長，現為聯華電子榮譽董事長。2011年在新加坡政府邀請下，入籍新加坡。