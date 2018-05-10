批侯友宜深澳電廠態度一變再變 蘇貞昌：不要躲著出來面對

2018-05-10 18:17

〔記者邱書昱／新北報導〕鬧得沸沸揚揚的深澳電廠通過環評，民進黨新北市長蘇貞昌被對手認為立場不清楚，今天他到土城五穀先帝廟參拜時說，「我們質疑的是候選人」，新北市政府發的新聞稿是由局處科室公務員代答，「侯先生躲得過初選，大選還要這樣躲嗎」？

蘇貞昌說，呼籲侯友宜自己出來面對問題、講清楚，新北市政府新聞稿明確寫到，自始不反對深澳電廠要求的是嚴格標準及多方評量，「我一直就是嚴格標準」，反而侯友宜一變再變，跟自己臉書的發文態度都不同。

此外，蘇貞昌曾說，深澳電廠如果有安全疑慮和污染就不會同意，他強調，深澳電廠還沒有運作，設定的是標準，不是像侯友宜在臉書上講一套，現在又到處在串聯周邊城市挑起情緒，只有一味地反對。

蘇貞昌說，侯友宜曾在在臉書上說，不要挑起情緒、不要把能源政策只講到一個電廠要不要建、更不要撕裂台灣，但他現在卻自己在做自己當初所呼籲不要做的事，「侯友宜應該自己出來說，不要躲著」。

另一方面，侯友宜酸說，台電就像是蘇貞昌的豬隊友，蘇貞昌則回酸，選舉要就事論事，不要像周錫瑋說的，他初選面對的是新北市政府，呼籲朱立倫不要讓嚴守中立的公務員做不該做的事，而要做市長的人要能夠負起責任，不是只有撿好的說，更不要不負責任的態度變來變去。