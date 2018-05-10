農民職災保險自付60％、每月多繳約14元 立院初審通過

立法院社會福利及衛生福利委員會今天審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」。（記者蘇芳禾攝）

2018-05-10 16:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕農保對於農民發生職業災害並無特別保障，立法院社會福利及衛生福利委員會今天初審「農民健康保險條例部分條文修正草案」，依政院版自付60%初審通過，未來農保人每月多繳14元左右，不僅職災有傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼都增加。

農運出身的農委會副主委陳吉仲在報告時有感而發的說，今年是1988年的520農民運動30周年，回顧當時農運的七大訴求，目前達到的部分微乎其微，農業相較於其他部會較弱勢，希望不只是今天討論的農民健康保險，未來也能達成農產品保險等「三保」。他也提到，長期務農的父親常常因為噴農藥而中毒，農委會未來也希望藉農保來加強農民的教育訓練。

現行農民健康保險（農保）僅有生育給付、身心障礙給付及喪葬津貼等3項給付，因此當農民發生職業災害時，並無特別給付保障，本次修法除了增加試辦農民職業災害保險（農民職災保險）之外，也把農保的主管機關改為農委會。

初審通過農民職災保險內容，包括試辦方式、被保人資格、範圍投保金額等都由主管機關（農委會）訂之。

而根據農委會報告，在職災保險費部分，由被保險人負擔60%，剩下來的40%則由直轄市和中央主管機關各20%平分；若為非直轄市，則由縣市政府負擔10%、中央主管機關負擔30%。投保金額10200元，目前與農保月投保金額相同，未來將依農民需求滾動檢討，依據經營規模而有不同投保金額。

在傷害給付方面，受職災農民因收入減少之給付，第1年每月可領70%之月投保金額，為7140元/月；第2年每月可領50%之月投保金額，為5100元/月，最多可領2年。

至於就醫津貼，提供就醫其間之慰問金；身心障礙給付則是參考勞保職災制度，依身心障礙程度可領1.5個月至60個月之月投保金額，為15300元至612000元。

喪葬津貼比農保喪葬津貼給付增給100%，金額為30個月投保金額，為306000元。

此外，如果以詐欺或其他不正當行為領取農民職災保險給付者，也增訂罰則。

民進黨立委劉建國認為，農民職災保險應該要跟農保一樣，被保險人自己負擔30%、政府負擔70%。陳吉仲說，這大約是每月10元或14元的差距。委員會最後仍照政院版自付60%初審通過，劉建國提出附帶決議，要求試辦1年後，若農民職災保險投保人數未達20%，主管機關就應該要調整費率和負擔比例。

由於試辦的農民災害保險目前為「先傷後病」，目前僅納入職災，尚未納入職業病給付，民進黨立委吳焜裕詢問，若農民噴藥後，倒在田裡是算農業職災，但若事隔2、3天後，才倒在家中，還算不算農業職災？

對此，農委會副主委陳吉仲回應，噴農藥很容易判斷，農民大太陽下工作的熱衰竭，也很清楚，認定要先傷後病的判定原則。但為了要讓農民職業災害保險更完整，採取自願性的加保，要參加農業職業保險的農民，試辦對象鎖定現有加入農保的116萬人，等到試辦3到5年後，有農民職災更完證的統計資料，才能更全面性的執行農民職災保險。

有立委提問青農返鄉要如何投保農民職災保險？陳吉仲回應，若是已經有勞保的青農，建議可以直接用勞保，因為勞保不僅各種職災也都會有給付，勞保的投保級距也有更多選擇。

民進黨立委蔡培慧表示，農保對於職災的保障，是跨時代的保障，當然也還有很都細節要規範，特別是職業病認定，都要繼續努力。