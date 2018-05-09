不邀台灣參加WHA WHO幹事長：中國不同意就沒辦法

2018-05-09 17:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）至今沒有邀請台灣出席世衛大會（WHA），據了解，我國友邦駐日內瓦的多位代表，4月一齊和WHO幹事長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）見面，為我表達希望參與的意願，但譚德塞態度強硬，回答「沒有中國同意，就沒辦法邀請」，重提聯合國2758號決議與WHA第25.1號決議，更直言一中原則與九二共識等考量，恕難邀請台灣。

我國友邦駐日內瓦的WHO代表團，為支持台灣參與WHA，自組「台灣之友」，多次向WHO提出盼與譚德塞會面，譚德塞先前都無所回應。據了解，4月下旬時，終於有10多個友邦駐團代表，集體見到譚德塞，當面對譚德塞說，希望WHO能再次邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

譚德塞雖與我友邦代表見面，但回應態度並未改變，直言「沒有中國同意，WHO就沒辦法發邀請函」，並且重提聯合國2758號決議與WHA第25.1號決議，還提出一中原則與九二共識等考量。WHO近日回覆法新社詢問時也印證此項說法，指出未邀請台灣參加WHA，是因為過往「兩岸間的諒解」已不存在，若是兩岸再度就參與達成諒解，將有助台灣與會。

對於中國干擾、阻撓，使台灣無法參與大會，衛福部國合組技監許明暉說，作為衛福部代表，看到中國阻擋台灣，中國外交部與國台辦又稱「照顧台灣」，他只想表達「病毒和細菌都無法辨識我們有沒有承認九二共識」，用非健康因素干擾健康因素，不只對台灣不公，對全球都不利。許明暉強調，台灣站在正義一方，任何人想要扭曲簡單明確道理都是不可能的。當對方講的話是假的，或許可以操縱一時，但正義一定站在我們這一方。