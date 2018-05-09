軍改立院再對決 賴揆重申7/1與公教一起上路不變

行政院長賴清德上午出席中油智慧綠能加油站論壇。（記者黃佩君攝）

2018-05-09 10:21

〔記者黃佩君／台北報導〕立院外交國防委員會今起針對軍改草案進行逐條審查，拚本週完成初審、7月1日上路，而八百壯士也再度集結至立法院抗議，周邊街區自昨晚起再度拒馬封鎖。由於上月25日軍改抗議造成流血衝突，對是否仍篤定如期上路，行政院長賴清德今明確重申立場，強調行政院目前規劃，仍然希望7月1日軍改能跟公教年金改革同步上路，「目前的計畫並沒有改變」。

今軍改進入審議，朝野黨團均祭出甲級動員，由於立院會期已近尾聲，國民黨亦可能祭出朝野協商冷凍1個月，因此民進黨需本週內通過草案初審出委員會，拚6月臨時會三讀，才能趕上7月1號如期上路。

而在上月25日軍改抗議造成流血衝突後，抗議團體一度偃旗息鼓，但今又捲土重來；八百壯士指揮部在臉書號召今下午集結立法院前表達決心，警方也不敢輕忽，立院周邊街區自昨晚起再度拒馬封鎖。

而對國民黨杯葛及反年改團體抗議強烈抗爭，賴清德今早出席中油「智慧綠能加油站論壇」時再度重申立場，賴清德表示，行政院目前規劃，仍然希望7月1日軍改能跟公教年金改革同步上路，「目前的計畫並沒有改變」。