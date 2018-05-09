民進黨7月全代會風雲起 傳陳菊將參選中常委

總統府秘書長陳菊（左）傳將參選民進黨中常委。圖為中央在高雄成立的第一個部會「海洋委員會」揭牌， 總統蔡英文（中）、行政院長賴清德（右）三人合體。（資料照）

2018-05-09 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會即將在7月召開，預定將進行黨職改選，目前各派系已在年底選戰佈局之後，全力搶進黨內權力核心，據報導，不再是當然中常委的總統府秘書長陳菊已確定將投入黨職選舉，目標是當上中常委。

《風傳媒》報導，陳菊在高雄市長職位，是民進黨的「當然中常委」，在2012年還在蔡英文敗選辭黨主席後，代理過黨主席，但在辭高雄市長轉任總統府秘書長之後，也同步喪失中常委資格。

民進黨將在5月27日，改選全國各縣市黨部主管，並選出各縣市全國、地方黨代表，陳菊也將投入黨職選舉，傳陳菊一系人脈近期已經展開動員，尤其高雄市府系統也已進行衝票及回票，要將首度參選的陳菊，一舉高票過關。

不止菊系動員，謝系也傳出可能拱出前雲林縣長、現任立委蘇治芬參戰，目標也是中常委，期待謝系重回中常會權力核心，不過，蘇治芬還在考慮，還不確定是否參戰。

另外，屬於英系的北市主委黃承國，也傳出有志中常委，但票源與謝系統疊，如何佈局，也一盤新的選戰。