「新園鄉長期被忽視」 黃昭展參選故鄉鄉長

2018-05-08 22:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年年底地方大選選情逐漸升溫，現任屏東縣政府顧問黃昭展，2年前曾退出民進黨參選屏東第3選區立委，以無黨籍之姿領先國民黨提名的許謹如2萬5000餘票，雖輸給民進黨提名的莊瑞雄，但已是少見無黨籍強勁候選人，今天他宣布，將參選故鄉新園鄉鄉長，為屏東政壇再度投下「政」撼彈！

黃昭展曾任台聯黨秘書長，脫黨加入民進黨，參與2015年立委補選黨內初選落敗，持續蓄積實力，後又退出民進黨，參加2016年立委選舉，當時以無黨籍之姿壓過國民黨，與民進黨的差距縮小，被譽為雖敗猶榮，政商實力雄厚。

坊間對黃昭展將參選的傳言不斷，黃昭展今天親口證實，將投入故鄉新園鄉的鄉長選舉，他指出，新園鄉長期被忽視，鹽埔港最為明顯，明明就具有得天獨厚的深水良港先天條件，卻幾乎只有停船功能，其他設施至今付之闕如，他將發展鹽埔漁港成為觀光旅遊、漁貨拍賣的多功能漁港，提升農漁業產品升級帶動發展。

新園鄉目前人口約3萬5000人，這幾年面臨人口減少、發展停滯影響，還有位處水管線末端的民生問題，目前民進黨已提名現任鄉長陳武昌之弟陳武守參選，據傳還有無黨籍人士也在規劃參選，至於國民黨，首波提名新園鄉並無參選人，但不到登記最後一天都無法分曉。