「總統，我可以和妳握手？」小英連握2次還讚它會紅

總統蔡英文（左）與達梭公司的機器人握手。（記者張菁雅攝）

2018-05-08 12:59

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文的「5+2產業之旅」今日到台中視察智慧機械產業成果與進度。她表示，在所有「5+2產業」中，智慧機械產業進步最快、成果最具體，她認為原因在於「天時、地利、人和」都到位，期盼智慧機械產業未來會在全球具有舉足輕重的地位。

蔡英文還與法國達梭公司的機器人Puppy互動，Puppy問「總統，我可以和妳握手嗎」？蔡英文和Puppy連握2次手，還笑說「Puppy，你紅了」。

台中市政府去年8月底與中央合作，在台中精密機械園區建立全國首座「智慧製造試營運場域」，打造9條自動化示範生產線，吸引知名國際大廠評估進駐。蔡英文在經濟部長沈榮津、台中市長林佳龍等人陪同下，到智慧製造試營運場域參訪示範線運轉情形與電腦3D創新控制技術。

蔡英文表示，在所有「5+2產業」中，過去2年進步最快，執行成果最具體的就是智慧機械產業，智慧機械產業在2017年產值已突破1兆元，以手工具機來看，也從全球排名第5位進階到第4位，進步的原因不外乎「天時、地利、人和」都到位。

其中，「天時」因少子化，全球產業革命走向智慧化，可減少人力，做得比人工還精確、更有效率、縮短時間，在此趨勢下，我們走得非常有效率。

蔡英文也說， 「地利」方面，台中是機械產業聚落最強的地方，在既有基礎上強化智慧化的成分，一方面傳統製造產業走向智慧化生產，另一方面，機械產業也從精密機械走向智慧機械，兩頭並進的過程，機械業有智慧化動能後，一起快速地成長。

蔡英文認為，同時也是 「人和」的重要典範，中央與地方緊密合作，讓土地、預算、資源等都快速到位，動能不斷出現與注入；加上產業界非常團結，學界也與政府合作。

另外她也指出，智慧機械的控制器過去長久以來都是外國人製造，現在台灣可以自行設計、製造，這是非常重要的進步。

蔡英文也認為，智慧製造試營運場域值得大家來參觀、體驗， 看過後，將對智慧機械產業發展更有印象及決心，後面的路還很長，要繼續一起加油，希望有一天在智慧機械製造領域中，台灣會在全球具有舉足輕重的地位。