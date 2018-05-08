美眾議院討論國防授權法 國防部：感謝與樂觀其成

2018-05-08 11:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國眾議院軍事委員會今日公布2019年「國防授權法」草案，內容延續過去立場，將加強台灣防衛能力納入條文之中，對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，只要有助於台美兩國之間友好、交流互動，提升我國自我防衛，區域安全有助益，國防部對於對我國友好的眾議員、行政部門表達感謝與樂觀其成。

由於該法在眾議院軍事委員會審查，僅為立法的第一關，陳中吉也說，這些都是過程，美國國會程序完成後交由行政部門處理，各界每一年對此案都很關注，盼透過相關作法，讓兩國關係越來越穩健、交流更密切。