辦高屏募款餐會 黃國昌：改善台灣政治環境是時力使命

2018-05-05 22:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量今晚（5日）在高雄舉辦高雄、屏東募款餐會，除了向南部鄉親介紹台南、高雄、屏東、澎湖等縣市議員參選人，也呼籲民眾支持新世代、一起參與改變時代。

時力主席、立委黃國昌說，2018是台灣政治關鍵年，許多民眾認為政治與民意代表的表現有改善空間，所以時代力量立院黨團樹立了「專業問政、理性監督」問政風格，現在要延續到地方議會。

黃國昌說，改善台灣政治環境是時代力量的理想、也是使命，邀請台灣民眾加入改革的行列；在地方推出現議員參選人，則是宣示時力紮根地方的決心。

立委徐永明則指出，2016立委選舉中，時力喊出「人民的立法院」的口號，成功送入5席立委後，也盡力達成公開透明、強力監督，未來希望把更多優秀人選送入地方議會，達成人民的縣議會、人民的市議會。

今天出席的議員參選人包括高雄市三民區林于凱、高雄市楠梓與左營區林子盟、台南市永康區林易瑩、澎湖縣馬公第一選區蔡尚至。

曾是公務員的林于凱說，7年公務員生涯中，在中央、地方歷練，政治界非常需要有公務實務經驗的人選，建立公民社會信任，推動實質改革。

出身醫界的林子盟指出，醫界有許多前輩從政，是因報著不只是醫治個別病人、更要改善社會環境的理想，投身政治推動改革對社會帶來的正面影響，也許會比從醫更大。。

林易瑩自成大政治系畢業、現就讀成大政治經濟研究所，在大學時就曾參與社會運動與校園改革運動，如今正式投入政治志業，實現公義理想。

蔡尚至說，他是澎湖土生土長的孩子，市議會卻無法有效監督海灣垃圾等諸多議題，他將推動公開透明乾淨的議會、培育在地人才、復育環境、保育海洋生態。