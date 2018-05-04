雙陳會後被指鴻門宴 陳金德幕僚：指控非事實

2018-05-04 10:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］雙「陳」會昨登場，會後宜蘭縣代理縣長陳金德首度承諾，支持黨提名的宜蘭縣長參選人，營造大團結氛圍，但事後卻有正國會人士，透過台北媒體，指控陳金德臨時改地點，害陳歐珀遲到，還無預警找來10幾名幕僚與會，根本是鴻門宴，陳金德在給立委陳歐珀穿小鞋；陳金德幕僚痛批，指控非事實。

陳歐珀3月14日獲提名參選宜蘭縣長，翌日直奔縣長室要求拜會，卻因陳金德出國「撲空」，招來負面批評。為了找回黨內團結氛圍，陳歐珀仍持續力邀會面，時隔1個半月，陳金德終於允諾會面，但昨日會前臨時將地點從縣長室改至縣長官邸，會議由民進黨宜蘭縣黨部主委林進財主持，議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵、縣議員邱嘉進、劉添梧及陳歐珀幕僚均出席，陳歐珀因公務遲到7分鐘。

會後陳金德首度強調，將全力支持黨提名的參選人，全力團結合作，贏得選戰，營造大團結氛圍，沒想到，昨晚間，有正國會人士透過台北媒體，直指雙方見面本來說好不公開，結果陳金德主動通知媒體，又將地點從縣政府改成縣長官邸，讓陳歐珀覺得不被尊重，而且因此遲到。

正國會人士指出，原本雙方說好在縣府單獨談話，結果陳金德帶了10幾個幕僚與會，也讓陳歐珀覺得被擺了一道，根本是不小心誤入「鴻門宴」。

對此，陳金德幕僚怒批，現場有名正國會女助理沒人認識，沒獲邀卻直接步入會場，主委林進財不認識請該助理離席，陳歐珀說是他的助理，陳金德好意主隨客便，結果該女助理卻回台北放話，散播不實會議內容，陳金德團隊因此質疑陳歐珀是否真心想團結？

陳金德幕僚指出，帶很多幕僚的是陳歐珀，會面場合縣長僅帶主任一人，劉添悟議員及議長等人都有黨職，大家是討論如何打贏5合1選戰，因為行政中立，縣長才會請假並改官邸會面，由主委林進財主持。

陳金德幕僚指出，這些決定並非臨時，都有提前通知立委，且縣府離官邸只隔一條路，怎麼可能因改地點，害陳歐珀遲到，況且遲到縣長也不以為意，盡量和氣，對於陳金德的指控非事實。