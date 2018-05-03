火電煤灰填海造陸成污染 朝野立委、環團籲重視

台灣健康空氣行動聯盟發起人暨理事長葉光芃（右三起）、民進黨立委劉建國、黃秀芳、國民黨立委王惠美等3日舉行「煤灰毒害水土，怎能填海造陸？」記者會，要求修法加嚴煤灰填埋規定與標準。（記者簡榮豐攝）

2018-05-03 11:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委劉建國、黃秀芳與國民黨立委王惠美及環保團體，針對台中火力發電廠以煤灰於彰化縣填海造陸一事，呼籲身為國營事業的台電公司，應做好嚴格把關及相關措施，避免污染土壤、地下水。

朝野立委劉建國、黃秀芳、王惠美，與台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃、看守台灣協會秘書長謝和霖、彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉等召開記者會，針對中火力以煤灰於彰化填海造陸一事提出質疑。

劉建國說，若煤灰處理不當，不但會造成台灣水土汙染，也會引發國際關注，對台灣傷害甚大，盼執政當局能重視。他呼籲，底渣、煤灰、爐石等產品可使用於前瞻基礎建設，但應合法地使用，不得造成二次污染。

劉建國說，若相關產品未經妥適處理就用於填海造陸，等於是把廢棄物往台灣海岸線傾倒，環保、經濟當局是否有作好法規或精進作為，這些煤灰傾倒後，連基本覆蓋都沒做好，只要有點風一吹，就會飛起來，極為離譜。

黃秀芳表示，中火將煤灰倒入彰濱工業區的水塘，引起居民恐慌，但煤灰再利用或傾倒，應有一定安全措施，如今水質檢測發現重金屬超標，讓人擔憂污染是否滲透到地下水，台電應憑良心做事，要做好防水措施。

王惠美說，以煤灰填海造陸是好聽的說法，實際上是當成廢棄物掩埋場，甚至還以非封閉管線掩埋，造成嚴重空污；她透露，彰化沿海的養殖魚業業者，常在早上發現有一層厚厚的灰粉，她強烈反對將煤灰運到彰濱傾倒。

葉光芃表示，彰化縣、雲林縣是台灣的魚米之鄉，煤灰內的重金屬砷、汞、鉛、鎘會影響人體腦、心、腎、肺、智商等，增加罹患胃癌、貧血和肺癌的風險，煤灰今天若影響到農漁牧業，未來就會透過食物鏈回頭危害台灣。

葉光芃呼籲，政府應修法加嚴煤灰的填埋規定與標準，也請行政院長賴清德於明日到立法院進行能源政策專案報告時，應將煤灰問題極減煤期程也納入，並請立法院社會福利及衛生環境委員會，安排相關專案報告、公聽會。