政院通過43案組改工程修法！ 環資部將成「天下第一部」

2018-05-03 11:05

〔記者李欣芳／台北報導〕延宕多時的政府組織改造工程終於完成整合，行政院院會今天通過內政部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部及各該所屬3級機關共43個組織法的修正草案，環保署將升格為環境資源部，以及內政部組改爭論都達成共識，有關環保署升格為環境資源部，原屬於水利署的業務不再全部併入環資部，最新的草案將水利署業務一分為二。

人事行政總處表示，受到社會關注的環境資源部，是整合緊密關連且互相影響的大氣圈、水圈、地圈和林圈，從原先的環境保護觀念，走向整體環境資源管理，並由分散到整合，將相關自然資源統合管理，期達到永續發展目標。

據了解，與經濟發展有關的工業用水調度、河川治理工程等業務確定留在經濟及能源部，與環保有關的水資源保育業務則移歸到環資部。環保署升格成環資部後，組織、業務與經費大幅成長，包括交通部、經濟部、農委會等部會都將有局處組織移撥至環資部，環資部被形容為未來「天下第一部」。

行政院將組改法案列為立法院本會期優先法案，組改法案共有44案，今天院會通過內政部等5部會的組織法修法共43案，其中陸委會的組改法案已由立法院完成委員會審查，尚待2、3讀。

有關內政部營建署管轄的國家公園歸屬爭論，儘管有環保團體建議國家公園應歸環資部管轄，內政部則力爭國家公園留在內政部不應分割出去，知情官員說，這部分的爭論後經行政院長賴清德親自協調，與內政部長葉俊榮及相關首長溝通，最後決定國家公園續留內政部，經與民進黨立委溝通，立委也無反彈意見。

「行政院組織法」2010修正通過，自2012年啟動組織改造。組改過程並不順利，被整併或業務被縮減的部會與機關不時傳出反彈組改方案，並向立委遊說，進行「反動員」，歷經多年的行政院組織改造，仍有陸委會、內政部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部等6部會的組織法尚未完成立法，行政院長賴清德決定加快組改腳步。