中國要求美航公司把台灣列中國 美國務院：反對且不排除反制

2018-05-01 02:25

〔駐美特派員曹郁芬／華府三十日報導〕針對中國致函美國航空公司，要求移除指涉台灣、港澳為獨立於中國之外領土的網站，美國國務院發言人今天明確表達反對立場，指已向北京當局提出強烈關切，並且不排除採取適當行動來回應。

這位國務院發言人在回答本報記者的電郵中指出，「我們反對北京來掌控美國公司，包括航空公司，如何組織其網站來服務客戶。」官員說，中國公司的網站可以在美國自由且不受政治干擾地營運。

這位官員指出，「四月二十七日，針對他們對航空公司的命令，我們向在北京的中國當局提出了我們的強烈關切。」同時，國務院與美國航空公司及各部會保持密切連絡。

這位國務院發言人說，雖然美國尋求和中國維持一個互利的商業民航關係，但美國政府會在必要時考慮採取適當行動來回應中國不公平的行動。至於個別航公公司的回應，官員說，最好由這些公司自行說明。

美國外交政策（Foreign Policy）期刊上週報導，中國民航局已致函美國的聯合與美國航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，也就是所有將台灣、香港與澳門視為獨立於中國之外的指涉必須移除。

外交政策期刊的這篇獨家報導指出，一位有管道接觸信件的人士透露，這篇措辭強烈的信要求在全球的所有公眾訊息都必須遵守「中國法律」，並要求聯航與美航限期改善，否則就要送交中國的網路安全當局懲處。

這篇報導說，目前聯航與美航在網上都將台灣的機場列在「台灣」項下，未指涉中國。中國近來不斷升高對外國公司與組織的壓力，要求他們明確指出台灣是中國的一部分。

中國民航局今年元月曾因為達美航空將台灣在官網上列入國家而懲處達美，達美因此道歉。目前記者上網查詢時，達美公司飛往桃園中正機場的訂位系統顯示的是（Ｔaipei, Taiwan（TPE），聯航在網上的訂位系統是將桃園中正機場列入「Taipei, TW（TPE, Taoyuan）」，美國航空公司則是「TPE, Taiwan Taoyuan International Airport, Taiwan」。