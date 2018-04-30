考察荷蘭奈梅亨還地于河工程 陳其邁認為高雄可借鏡

荷蘭Nijmegen 獨特的水岸公園，提供各種不同類型的水上活動以外，更提供了這個都市環境教育、生態學習、休閒、散步、自行車活動。 （陳其邁服務處提供）

2018-04-30 23:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁至荷蘭考察奈梅亨還地于河工程，瞭解歐盟面對極端氣候的處理方向，他認為歐洲國家把危機當轉機，發揮創意的思維與作法，值得常受水患的高雄借鏡。

陳其邁指出，奈梅亨還地于河工程是為解決水患威脅，讓都市土地從原有的堤防線退縮300公尺，另外興建堤防，作為瓦爾河洪峰宣洩空間。

奈梅亨政府長期與民眾進行溝通與對話，共同勾勒出一個能代表城市未來更高生活品質的共同願景，以一個獨特、面積達250公頃的大型都市水岸公園為核心的都市更新，內容整合了都市安全、高品質都市生活、自然保育，及發展出這個城市更優質生態系統的方案。

透過設計，這個水岸公園在瓦爾河洪泛時期作為洩洪空間，在平時卻是Nijmegen 獨特的水岸公園，除提供各種不同類型水上活動，更提供這個都市環境教育、生態學習、休閒、散步、自行車活動等用途。

水岸公園本身也成為都市新藍帶生態系統，奈梅亨也藉著這個大型計畫，爭取到2018年歐洲綠色首都的榮銜。

陳其邁認為，奈梅亨積極面對都市危機，但是以創意及整合方式、化危機為轉機，反而給市民對未來生活新的願景和機會，的確是給高雄未來參考的典範。

他表示，高雄是一個經常受到水災衝擊的城市，岡山、橋頭、楠梓，三民的本河里等區，都曾受過多次水災傷害﹔高雄市政府近年來努力闢建大型滯洪池作為回應，提供市民基本保障，但未來滯洪設施可以學習 Nijmegen 經驗，發揮創意和整合能力，在保障民眾生命安全同時，也同樣打造屬於高雄未來更高的都市生活品質。