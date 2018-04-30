中國阻我參與世衛 總統：跟美國等國合作、貢獻國際社會

總統蔡英文說，中國持續阻止台灣參與「世界衛生大會」，但政府仍會跟美國等理念相近的國家合作，務實推動參與國際組織，主動貢獻國際社會。（資料照）

2018-04-30 11:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego, D-AZ）訪問團時強調，台灣將持續跟美方一起努力，發展更堅實的夥伴關係。

總統並指出，雖然從過去以來，中國持續透過外交手段阻止台灣參與「世界衛生大會」，但政府仍會跟美國等理念相近的國家合作，務實推動參與國際組織，主動貢獻國際社會。

總統致詞時表示，蓋耶哥眾議員是美國聯邦眾議院「國會台灣連線」的成員，長期支持跟台灣有關的各項議案，這次係首度訪問台灣，她要代表政府和人民表達最誠摯的歡迎。

總統說，這段時間以來，美國國會所推動《台灣旅行法》已經成功立法，展現對深化台美關係的堅定支持。未來，台灣將會持續跟美方一起努力，發展更堅實的夥伴關係。

針對美國持續信守《台灣關係法》、以及「六項保證」對台灣的安全承諾，總統也表達感謝之意。她提到，美國除了在去年六月宣布對台軍售，在這個月也核准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的「行銷許可」，對提供我國潛艦相關技術及裝備非常有助益。這不但有助於強化台海和平穩定，也展現出美國支持亞太地區夥伴的決心。

總統強調，在經貿層面，我們積極響應美國政府鼓勵投資美國的政策，展現深化經貿合作的強烈意願。她說，台美的經貿關係相當緊密，並且互補互利，希望蓋耶哥眾議員繼續支持強化雙邊經貿關係。

在國際參與方面，總統也特別感謝蓋耶哥眾議員在美國國會大力支持台灣參與「世界衛生組織」、「國際民航組織」以及「國際刑警組織」等議案。

最後，總統提到，蓋耶哥眾議員藉由此次來訪，希望促成台美雙方在教育、文化、觀光的交流；相信透過更多的交流，將有助於強化雙邊關係。「台美關係充滿各種合作機會，我們將繼續跟美國國會友台議員共同來努力，提升台美關係」。