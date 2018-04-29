台大師生繫黃絲帶挺管？鄉民肉搜發起人疑為新黨律師

教育部駁回台大校長遴選結果，網路有人發起在台大傅鐘綁上黃絲帶聲援管中閔活動，但是遭鄉民爆料，發起人竟不是台大校友。（資料照）

2018-04-29 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕教育部駁回台大校長遴選結果，網路有人發起在台大傅鐘綁上黃絲帶聲援管中閔活動，但是遭鄉民爆料，發起人竟不是台大校友，同時統派團體也轉發相關活動訊息，令許多鄉民質疑動機不單純。

今（29日）晨PTT八卦版有鄉民發文指出，他不解為什麼藍天行動聯盟主席武之璋昨晚突然現身台大傅鐘挺管，於是想去追查黃絲帶挺管的發起人是誰，結果赫然發現最早在臉書上公開PO出「台大師生要在校園更大規模綁黃絲帶」訊息的人，疑似是律師張宸浩，而在張宸浩PO文後，統派團體「白色正義聯盟」也立即轉發，鄉民質疑是否想塑造台大的校友或是學生發起行動的假象。

律師張宸浩東海大學畢業，為新黨黨員、新黨全國黨代表，曾獲新黨提名參加2014年新北市議員選舉，選區為三重區、蘆洲區，但最後落選。

在鄉民爆料後，許多人也紛紛推文表示：「就說是背後那一群見獵心喜忍不住跳出來了」、「豬隊友」、「難怪晚上集合現場一堆人黑人問號」，不過也有人反指：「台大草皮事件，台獨機關槍可以發起；黃絲帶運動新黨律師不能號召？」