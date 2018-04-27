國會外交足球賽 駐台使節PK球技

2018-04-27 19:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委邱志偉今第四度舉辦「V4CUP立法院與駐台使節五人制足球友誼賽」，邀請全台31位駐台使節共襄盛舉，立法院則派出12位立委代表參賽。不過立院隊在首場對上V4隊時，就以10比0慘敗。民進黨立委李昆澤說，這是為了推展外交，因此採取柔性策略，委員們「用心良苦」，主辦比賽的民進黨立委邱志偉受訪時則氣喘吁吁地表示，最重要的是透過國會足球外交，增進跟友邦間的情誼，勝負是另一回事。

立法院今與V4國家合辦足球友誼賽，邀請包含宏都拉斯、索羅門、布吉納法索、V4等四個國家的駐台代表共同參加，外交部次長吳志中、立法院副院長蔡其昌與體育署長林德福也共襄盛舉。

蔡其昌致詞時說，今年的比賽正式名稱之所以冠上V4，主要因為匈牙利貿易辦事處今年也是主辦單位之一，而匈牙利今年為V4的輪值主席。為了突顯V4的重要性，匈牙利貿易辦事處很明顯地是卯足全力的在籌辦今年的比賽，除辦事處代表亞諾許本人親自參賽，代表的兩位兒子也是隊伍其中一員，所以可以看到父子對決的場面，相信在場觀眾也很期待。

蔡其昌並說，邱志偉今年是第四度發起友誼賽，陣容越來越強大，隊伍數從去年的兩隊，擴展到四隊；蔡其昌說，去年立法隊代表隊在蘇院長瑞典女婿Robin的加盟下，以七比六的比數打敗對戰的使節團。今年很遺憾，因為Robin出差而無法再繼續代表本院作戰，所以大家都有一點擔心，但幸好今年立法院隊還是有號稱｢立院梅西｣的李昆澤委員加入，相信保持去年的佳績絕不是問題。

不過立院隊在一開賽就遭遇強敵，與V4隊激烈爭戰後，最後仍以十比零落敗。

號稱「立院梅西」的李昆澤受訪時大喊，「他們太年輕啦！」邱志偉則說，立委國是如麻，練習時間有限，體力比較跟不上，但最重要的是大家盡興，把足球當嘉年華，勝負不是那麼重要。

比賽最終世界隊獲得第一、V4隊第二、歐洲隊第三、立院隊得到第四名。