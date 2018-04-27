從兩韓峰會看兩岸互動 黨政人士：中國須先尊重台灣

南北韓峰會取得重大進展，雙方決定停止敵對並爭取年底前結束停戰，熟悉國際事務的黨政人士表示，這次南北韓歷史性互動的啟示，通關語就是「對等」。圖南韓總統文在寅（左）與北韓領導人金正恩（右）。（彭博）

2018-04-27 18:30

〔記者李欣芳／台北報導〕南北韓峰會取得重大進展，雙方決定停止敵對並爭取年底前結束停戰，熟悉國際事務的黨政人士今天晚間表示，這次南北韓歷史性互動的啟示，通關語就是「對等」，關鍵則是「國際框架」一、國際地位上的絕對對等，南北韓兩國都是聯合國會員國。今天板門店現場，金正恩是直接稱呼「文在寅總統」，不用稱做「馬先生」，也沒有「台灣是中國一部分的一個中國」，兩韓的經驗歷歷在前，只有真正的對等和尊重，兩岸關係才有可能正常化，而中國要先學會尊重！

黨政人士指出，相較於中國在兩岸事務上的前提一堆，近來還在東亞區域不斷施加軍事壓力，南北韓在雙邊對話之前，北韓則是率先釋出停止核武試驗的訊息，甚至不排除非核化。這就是真正溝通的誠意。

這位人士說，國際框架下的充分溝通：兩韓問題，是區域問題，也是國際問題。所以會談前在國際框架下的國際溝通，是對區域安全的負責任表現，也是讓區域的每一方行為者，都能掌握情勢不會造成誤判。在這個框架下，這樣的會談才能有具體的意義。

所以中國必須清楚，持續打壓台灣，持續用不平等的條件（例如一個中國）要框架台灣，對於中國的國際地位沒有幫助，對於兩岸問題的解決，也沒有任何幫助。

黨政人士說，至於台灣必須做的，除了持續堅持維持現狀，持續扮演區域中負責任的角色，面對區域安全合作的需求，台灣的國際安全策略也必然不能脫離這樣新的局勢與結構，對內也必須強化總體經濟與安全上的能量。