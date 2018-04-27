國民黨提復議被否決 當沖減稅週一不會開天窗

2018-04-27 18:09

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院國民黨團24日對當沖證交稅減半延長至2021年底提出復議，恐讓當沖減稅在30日開盤就出現空窗期。立法院國民黨團僵持到下午5點半，終於同意撤回數百項變更議程案，讓本日院會得以處理復議。當沖減稅週確定可在週一開市無縫接軌。

國民黨團自昨早就守候在議場門口，取得遞案優先權，並提出數百個變更議程案。民進黨團則宣示，今天加班到深夜12點，要將國民黨團的所有變更議程案都表決掉。

兩黨在下午展開協商。國民黨團要求民進黨團承諾，以後不再將報告事項包裹退回。民進黨團總召柯建銘反駁，既然是要退回，就無需逐案一讀，為何不能包裹式退回？而且這還是國民黨團創下的先例。

國民黨團另要求民進黨團讓出5月7日的外交及國防委員會，給他們召開第4場軍人年改公聽會。柯建銘反駁，國民黨團可以在下週三或四，將公聽會分為上、下午場。

由於雙方互不退讓，僵持3個多小時。最後民進黨團同意，5月7日上午給國民黨團召開公聽會，下午由民進黨主持會議，進行年改詢答，當天的會議就要完成所有詢答，國民黨團則保證不杯葛議事。

國民黨團因此在下午5點半撤回數百項變更議程案，讓院會順利展開。院會也順利在下午6點否決掉國民黨團所提出的復議，當沖減稅週確定可在週一開市無縫接軌。