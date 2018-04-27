擁300萬會員卻年虧5000萬 UUPON恐收攤

2018-04-27 12:58

〔記者黃建豪／台北報導〕由悠遊卡投控公司投資的點鑽公司UUPON紅利點數平台，靠著綁定悠遊卡回饋點數，用於折抵合作店家商品、悠遊卡儲值金，推出3年來就在全台累積超過300萬會員。如今卻傳出，公司直到去年仍虧損5000萬元，台北市議會交通委員會今邀請悠遊卡公司董事長林向愷進行工作報告，林向愷證實，若點鑽公司無法在今年底至少達成損益平衡，他個人也傾向讓點鑽收攤。

UUPON在2015年4月上線後，透過電信業者行銷、遊戲廠商轉導玩家、特約門市、申辦記名悠遊卡等方式，在去年底會員總數就達到301萬，綁定的悠遊卡數更有317萬張，民眾搭公車、捷運等公共運具或轉乘都會回饋點數，已發行5.54億點數，4點價值相當於1元，可用於超商等合作店家購物折抵、回充悠遊卡儲值金。

今天上午的悠遊卡公司工作報告則指出，UUPON雖已在去年達到301萬會員，但年營收僅7271萬元，年盈餘虧損5793萬元；今年悠遊卡投控公司，則設定點鑽公司須讓UUPON達到420萬名會員，年營收超過1.5億元，至少盈餘57萬元。

台北市議員陳彥伯則批評，點鑽擁有300萬會員，如同公司的「財神爺」，甚至可以吃到台北市政府的活動業務，竟然還賠錢，怎麼還會賠錢。

林向愷回應，悠遊卡投控5月將召開董事會，屆時會邀請點鑽董事長報告，如何將大量的會員資源轉成營收，若董事聽取報告後，預期不到今年底可達到損益平衡，他個人也傾向收掉點鑽。陳彥伯則要求，若今年1年內做不到，點鑽又可以收掉了，「不要讓我們這麼難過。」

林向愷也說，今年目標讓點鑽公司營收57萬元，是當初點鑽董事會提報的，就算只是57萬元，對點鑽也是很難達成的目標，但假設今年能達到，就不會去關掉點鑽公司。