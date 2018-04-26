反軍改維安發紅包附「這紙條」 警嘆：千萬不要能領這錢

台北市警局在紅包袋中附上維權小紙條，指導員警若受傷嚴重該如何請領慰問金。（記者劉慶侯翻攝）

2018-04-26 21:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警方這次在0425反軍改維安勤務中，受傷人數高達68人，台北市警察局派出督察人員致贈每位受傷員警1000元慰問金紅包，不過，紅包袋中附上一張提醒維護權益的紙條，告知「若受傷診療7次以上或住院，需檢附證明，得請領慰問金」，讓員警不禁哭笑不得地大嘆：「千萬不要能領這錢！」

據了解，台北市警察局在每次執行維安勤務中，若發生官警受傷事件，都會指派督察人員探視，並視對方傷勢，致贈1000元不等的慰問金。

但市警局這次在紅包袋中，還貼心地附上一張便箋，內容寫道，如果傷勢較為嚴重的話，該如何領取警政署或內政部的慰問金津貼。

便箋中指出，若員警此次受傷，需門診治療達7次或住院，及住院未滿14日，需檢附合格醫院的就診單據，即可向警政署請領2萬元慰問金，但事後得要抵扣市警局已發放的慰問金。

另外，連續住院未滿6日，可申請內政部警民安全金1萬2500元。住院達6日以上，每日加發1500元，最高不得超過5萬元。

不過，員警們對這「因公傷病維權小貼心」似乎多半持「敬謝不敏」的態度，認為小傷小痛，自己看看病就好，不希望未來真的能到這些慰問金，那可就代表事情大條了！