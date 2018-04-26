反軍改團體施暴 賴揆指示研議「襲警罪」

2018-04-26 11:50

〔記者李欣芳／台北報導〕針對「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議，群眾毆打記者、攻擊落單員警，造成84名員警及11名記者受傷，行政院長賴清德今天上午表示，為了維護社會秩序與保障國人安全，請警政署、法務部對違法施暴者務必強力執法，依法嚴加究辦，並研議針對攻擊員警的「襲警罪」，他對因執勤與從事採訪工作而受傷的員警及媒體朋友們表達慰問之意，同時也要對全體維護治安的警察同仁與司法人員表示感謝。

賴揆表示，對於行政院所提出的軍人年改方案，政府已嚴謹考量國軍服役特性，從優照顧國軍權益，一定能讓退役弟兄都得到合理的生活保障，也能夠永續照顧所有現役與下一世代的軍職人員，政府對於改革的決心不會改變，但也會持續盡最大的誠意與社會進行溝通，希望國人共同支持。

賴清德今天上午主持行政院院會時表示，無國界記者組織昨公布「2018年世界新聞自由指數排名」，台灣名列第42，不僅較去年進步3名、比前年進步9名，更維持亞洲最佳的殊榮，這相當程度反映了台灣民主體制的進步，但就在台灣甫獲得此一殊榮之際，卻發生陳抗者恣意攻擊記者、毆打員警、湧入兒童醫院影響病患權益的事件，對於如此脫序行為，社會皆同聲嚴厲譴責。

他指出，陳抗是民主國家人民的基本權利，也是表達訴求、爭取社會認同的過程與手段，但昨日陳抗者以肢體暴力傷害採訪現場的媒體記者，是對言論自由最大的威脅，少數曾經是政府執行公權力的化身、保家衛國的前鋒，如今卻公然挑戰公權力，這不僅難以獲得社會認同，也是對台灣民主法治的傷害。

對於反軍改人士批評政府不與他們溝通，行政院發言人徐國勇則表示，這完全是謊言，他要提出嚴厲反駁。