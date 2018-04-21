4年內還債上百億 柯P竟說還是少還點好了...

2018-04-21 16:41

〔記者楊心慧／台北報導〕東區門戶願景展今天在南港車站開幕，台北市長柯文哲、副市長林欽榮、都發局長林洲民到現場參觀，宣示發展東區門戶計畫的決心，柯文哲開玩笑說，現在要全力發展東區門戶計畫，北市府4年內還了很多債，想說也不用還太多，乾脆湊點錢幫大家解決問題。

北市府從104年推動東區門戶計畫，主要以南港車站三鐵共構站為核心，將軟體、會展、交通、新創、生技融入生活環境，多項計畫都將在今年起陸續完工，像是國家生技研究園區完工進駐、北部流行音樂中心完工啟用、國家會展中心啟用、東明公共住宅完工啟用等，今天柯文哲在局處官員們的陪同下，到現場參觀展覽。

林洲民在致詞時表示，原本打算將展覽要設置在北市府內，後來市長認為既然展覽主要是講南港願景，一定要辦在南港。林也當場介紹，這次展覽有別於過去，特別結合各種高科技的技術，包含觸控、音控等，讓大家透過展覽了解未來南港區的模樣。

柯文哲表示，在上任的前兩年都在處裡西區門戶計畫，目前大致上底定，現在要全力發展東區門戶計畫，並在現場開玩笑地說：「北市府在四年內預計還債超過540億，我想錢就不用還那麼多了，湊一點錢幫助大家解決問題，今天是東區門戶計畫的開幕，也和大家宣誓說我們來了，可以按部就班地徹底執行東區門戶計畫！」