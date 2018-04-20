姚文智競選T恤靈感 來自這個愛台灣的職籃選手

姚文智今天在立法院舉辦遊行行前記者會，找來森巴舞團熱情演出。（記者蘇芳禾攝）

2018-04-20 12:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨是否自提台北市長人選狀況未明，有意爭取民進黨提名的立委姚文智本週日即將舉行「機蛋大遊行」，從松山機場走到大巨蛋，希望突顯台北市兩大問題。姚文智今天在立院召開記者會，邀大家週日一起「站出來，跟柯文哲說bye bye」。民進黨團所有立委也都穿上姚文智的「TAIWAN TAIPEI」、「國家首都」螢光綠戰袍相挺，連國民黨立委陳超明都穿上這件T恤，友情聲援，國民黨立委陳雪生也向姚辦要了T恤。

姚文智解釋，這件T恤的靈感來自於歸化台灣的職籃選手戴維斯（戴維斯在社群軟體中將球衣改為Taiwan Taipei ），他之前換下「Chinese Taipei」的制服，換上「Taiwan Taipei」，台北未來也應真正成為國家首都，這場遊行是為了翻轉台北、台灣價值、國家首都而走；對於背離台灣價值、國家定位、首都定位的台北市長柯文哲，要跟他說「掰掰」。

機蛋大遊行將於4月22日下午1點半在民權公園集合，沿著光復北路遊行到大巨蛋、國父紀念館，姚文智當天也會在國父紀念館廣場演講。

陳超明受訪說，姚文智也是好的人才，如果姚文智、柯文哲、國民黨，三強鼎立，就「有好戲可看」、「精彩可期」。

姚文智說，當天遊行分為四大隊，「國家首都新市長」、「夢想城市嘉年華」、「眾神護台北」、「幸福台北好生活」。當天會有很多藝文團體參加，遊行主張雖然嚴肅，但大家可以以參加嘉年華會的心情站出來，表達對這個國家、城市的主張。

民進黨團立委今天集體換上姚文智的螢光綠戰袍，本來大家要一起出席記者會挺他，但正巧碰上議場為了軍人年改上演表決大戰，螢光綠大軍只好全部留在議場，形成「綠戰袍」對國民黨團「藍戰袍」的特別畫面。國民黨立委陳超明在議場大戰後才套上T恤，友情贊助姚文智。