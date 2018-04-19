批羅智強「竹刀架菜刀」抹黑吳茂昆 台灣超導董座發聲明

教育部長吳茂昆一再被質疑任中國西部超導材料公司技術顧問，台灣超導公司董事長陳輝堂今晚發出千字聲明澄清，並向吳茂昆致歉。（記者林曉雲翻攝）

2018-04-19 18:47

〔記者林曉雲／台北報導〕對於藍營緊咬教育部長吳茂昆任職中國西部超導材料公司技術顧問，儘管吳茂昆已發書面聲明否認，今天就任臨時記者會也再度口頭說明澄清，但仍然不斷遭「丟泥巴」。超導國際科技股份有限公司AST前總經理、台灣超導科技股份有限公司TST董事長陳輝堂今晚發出聲明澄清說，「竹刀架菜刀…抹黑別人並無法成就自己」，他合理認定，中國西部超導材料科技公司一直援用美國王氏超導公司創立人王守田虛構之公司董監事及顧問陣容迄今，對於造成教育部長吳茂昆博士困擾，他特此說明並致歉。

陳輝堂也反擊爆料的羅智強擬參選台北市議員，為了「圍吳救管」，接續在臉書以擠牙膏的方式爆料，先說吳茂昆部長在2002年擔任中國軍方色彩濃厚的西部超導材料公司技術顧問，吳茂昆部長在第一時間即否認；接著羅再指控吳茂昆部長列名該公司2010年募資計畫書，吳茂昆部長發聲明澄清是名字遭冒用，且他已因此向吳茂昆部長致歉，未料，羅又再爆台灣超導科技公司2004年董事長沈致遠受訪，間接說明吳茂昆持續當顧問，吳部長受訪時再次澄清，提供過非正式技術諮詢，但完全沒有受聘為顧問。

陳輝堂的書面聲明全文如下：

1.溯2000年間美國王氏超導公司（Wang NMR Inc.）在台灣發起設立超導國際科技股份有限公司（AST），美國王氏超導公司在募資說明核列李遠哲博士、朱經武博士、丁肇中博士、吳茂昆博士等華籍國際頂尖科學家為該公司董事，當時聲明人陳輝堂信以為真，協助籌辦公司引資設立事宜，當時在國內掀起一股超導旋風，AST在一片掌聲中順利成立，由王守田擔任董事長、陳輝堂擔任總經理。

2.AST挾著堅強陣容及超導產業化的高度矚目題材，也成功吸引對岸爭相邀請合資；AST乃與天津市政府共同籌設天津海泰超導通訊（HST），與西安西北有色金屬研究院共同籌設西部超導材料（WST），期間AST曾邀西北有色金屬研究院周廉院長訪台，印象所及當時曾於福華飯店設宴，席間邀請吳茂昆博士蒞席，吳茂昆博士與WST勉強稱上互動應僅止於此。

3.嗣HST、WST籌設過程分別以AST提供之公司董事及顧問陣容在大陸取得國家863亮點計畫支持，AST經由海外紙上公司（AST毛里求斯）分別於2002年入股HST（資本額1.6億人民幣，AST毛里求斯持股35％）、2003年入股WST（資本額1.2億人民幣，AST毛里求斯持股34.43％），當時HST 、WST均將AST董事及顧問列為公司陣容。

4.AST在國內挾著超導旋風，王守田與專門操弄未上市股之九陽投顧黃仁德合作，在國內轉售AST股票及美國王氏超導公司（Wang NMR Inc.）股條大肆進行吸金，其後更肆無忌憚欲將陳輝堂及共同發起設立之原始股東逼退，陳輝堂基於維護投資人權益乃對王守田提訴，案經司法偵察美國王氏超導公司（Wang NMR Inc.）係擅將李遠哲博士等列為公司董事，王守田東窗事發滯美遭通緝。

5.在AST吸金案爆發後，陳輝堂接任AST董事長進行後續股東權益維護事宜，但因AST之負面衝擊，AST在國內幾無存活空間，陳輝堂為接續處理HST、WST股權退場作業，乃於2004年成立台灣超導科技（TST）代管AST資產，並進駐中科院專注超導微波應用研發作業。

6.TST代管AST資產即積極與對岸商洽退場機制，但對岸了然TST困境，HST在天津市府所屬海泰集團主導下另設資本額僅1千萬人民幣之海泰超導電子公司代管經營HST；而WST則以股票上市為由要求TST出讓AST在WST持股。形勢比人強，TST迫於無奈將AST在WST持股以每股1.2元人民幣出讓，WST旋即以每股22元人民幣掛牌上市。

7.針對AST在HST持股遭侵佔乙節，TST求助陸委會及海基會，幾經文書往返，2011年陸委會函轉對岸海協會正式覆函指示TST自行循法律途徑解決，TST在維護被對岸侵佔之資產求助無門，而中科院業務又相當有限，根本無法維持公司正常運作，不得已在2012年股東會取得全體股東諒解結束AST及TST業務。

8.綜上，聲明人合理認定WST一直援用王守田時期虛構之公司董監事及顧問陣容迄今，容或造成吳茂昆博士困擾，聲明人特此說明並致歉。

聲明人 陳輝堂 2018.4.18.