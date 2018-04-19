陳菊傳任蘇貞昌競選總部主委 藍委：那賴揆也可當總幹事？

2018-04-19 17:00

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨選對會盼協調由準總統府秘書長陳菊，出任蘇貞昌新北市長競選總部主委。立法院國民黨團書記長李彥秀痛批，民進黨過去批評國民黨黨政、黨國不分，如今卻直接將競選總部搬進總統府，對照國民黨，民進黨更是有過之而不及；立委林為洲則質疑，若可如此，那行政院長賴清德是否也可以擔任競選總部總幹事？

李彥秀指出，過去民進黨批評國民黨黨政不分、黨國不分，如今邀請陳菊擔任府秘，是希望協調府院關係，來磨合民進黨內的兩個太陽，讓政務運作更順利，如今看來，民進黨是要直接把競選總部搬進總統府，將總統府當選舉機器來操作。

李彥秀說，府秘一職也算是公務人員，若負責競選總部來操盤選舉，顯然不恰當，這該如何拿捏公、私的分際、如何做到黨、政分離？民進黨操作「財團法人法」及農田水利會都是為了選舉，比照之前對國民黨的批判，民進黨更是有過之而不及。

林為洲直言，這個安排「滿奇怪的」，是開惡例。他解釋，府秘一職畢竟是法定公務人員，是部長級的行政官員，若陳菊擔任府秘後可以如此，照此邏輯，賴清德是否也可以去擔任競選總部總幹事？各部會的首長是否也可以如此？

林為洲說，過去慣例只有以民選的首長擔任競總的主委、總幹事，而且要遵守行政中立，下班後或假日時才能輔選，若要陳菊去擔任競總主委，似乎是打破慣例，真的很不好，未來，也應檢視陳菊是否謹守分際。