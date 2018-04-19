蔡英文為史瓦濟蘭偏鄉婦女成立「溫室計劃」

蔡英文總統拜會史瓦濟蘭王母恩彤碧（右），宣布將成立「溫室計劃」，培訓數百名史國偏鄉婦女。（總統府提供）

2018-04-19 03:57

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕正在史瓦濟蘭訪問的蔡英文總統於當地時間18日前往拜會史瓦濟蘭王母恩彤碧（H.M. The Queen Mother Ntombi Tfwala）。總統宣布將成立「溫室計劃」，培訓數百名史國偏鄉婦女。

總統致詞時表示，距離王母上次訪問台灣已有2年的時間，她和王母有很多話可以坐下來好好聊聊，其中包括她最關心，並且是王母長期致力推動的婦女培力議題。

總統提到，去年王母設立「史瓦濟蘭婦女經濟賦權信託」，使許多史瓦濟蘭婦女有機會發揮潛能並貢獻經濟。歷史證明當女性取得更多經濟資源後，家庭皆變得更加穩定，社區更加繁榮，國家更加強盛及團結。

總統說，她相信台灣有能力對王母的努力進一步做出貢獻。她宣布我國政府將與王母基金會共同為婦女創造更多機會，推動溫室計畫，就農耕及管理提供為期18個月的訓練課程。

總統進一步說明，該項倡議將培訓數百位偏鄉婦女，使其具備能力，並鼓勵她們進一步將知識與史瓦濟蘭國內其他低度開發地區的民眾進行分享。她有信心她們將成為史瓦濟蘭繁榮的新動力。

總統強調，今年她見證了史國獨立近半世紀的里程碑，以及台史長期堅定的友誼。她相信今日的合作將為更好的明天提供堅實的基礎。她也歡迎王母在不久的將來再度到台灣訪問。