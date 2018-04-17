被爆當過中國科學院顧問 吳茂昆聲明：交流符合規定

新教長吳茂昆發書面聲明澄清，當年是中研院和中國科學院的學術合作交流，他赴中短期交流，均事先申請也符合規定。（資料照）

2018-04-17 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕新任教育部長吳茂昆將在後天週四上任，今天遭國民黨指控曾任中國科學院顧問，吳茂昆今早首度透過教育部新聞組代轉，發出鄭重書面澄清，指我國中研院物理所和中國國家科學研究院，自2008年起簽署合作協議，他和中國科學院合作僅限於學術、短期、演講交流等活動，中研院研究員均是公務人員，赴中國必須事先申請，他赴中交流都符合規定。

吳茂昆的聲明全文如下：

針對部分人士針對我過去參與中國國家科學研究院的交流活動提出的相關疑問，本人說明如下：

台灣中研院物理所和中國國家科學研究院，自2008年起簽署合作協議，雙方研究人員彼此參與相關的學術交流與活動。

我和該院的合作也僅在學術、短期的、演講交流等活動。該院部分年輕的研究員確實曾希望我能在部分的計畫上給予更多諮詢，但本人因時間安排及自己的研究規劃，並未參與後續相關會議，亦未答應任何的職位。

我赴中國都是進行短期的學術演講交流活動，中研院的研究員均是公務人員，赴中國必須事先申請 。本人赴中交流都符合規定。