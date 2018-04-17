在野2年關鍵時刻無作為 他嘆：國民黨快成「漸凍黨」...

國民黨前立委孫大千表示，藍營在野近兩年，但在許多關鍵時刻，卻無聲無息，若再不出聲，恐被外界認為是「漸凍黨」。圖為去年立院聯席審查前瞻基建特別條例草案期間，國民黨立委們敲鑼打鈸試圖杯葛議事。（資料照）

2018-04-17 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委孫大千今於臉書粉專「孫大千Sun, Ta-Chien」撰文，直指國民黨在野近2年，不知有多少關鍵時刻，包括前瞻計畫、《勞基法》修法、低薪問題等，都選擇沉默以對，讓孫忍不住感嘆，藍營再不說話，恐被外界認為是「漸凍黨」！

孫大千表示，前瞻計畫時，國民黨除在議場抗爭，黨中央為何不能提出更好的版本，提供民眾比較？

孫大千指出，《勞基法》修法期間，除國民黨立院黨團杯葛，黨中央為何無法明確、堅定表達，會與勞工站在一起？且當勞團整合力量，打算推動複決公投時，黨中央為何做不到「不計得失的動員全黨」，協助完成連署。

孫大千提到，面對無法擺脫低薪，黨中央為何不站出來，帶頭推動作戰策略？

孫大千認為，國民黨中央為什麼無法「義正嚴詞的向全國人民宣告，國民黨已經徹底的和派系與金權一刀兩斷」，不會陷入派系鬥爭、灑錢等選舉窘境。

孫大千也說，中國近日準備於近海舉辦實彈軍演，國民黨為何無法大聲疾呼，只有KMT執政才能真正「維持現狀」？且當兩岸關係漸由靜態急凍，走向動態對抗時，黨中央為何不能挺身而出，重新詮釋黨內的兩岸主張？

孫大千直言，過去兩年以來，「不知道有多少個關鍵時刻，國民黨選擇了無聲無息，沈默以對」，要是再不出聲，外界可能會以為藍營已淪「漸凍黨」！