總統啟程訪史瓦濟蘭 不排除宣布非洲2邦交國免簽

總統蔡英文上午搭專機飛史瓦濟蘭訪問，華航空姐提早登機準備。（記者蘇永耀攝）

2018-04-17 08:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午搭乘華航專機出訪史瓦濟蘭，這是蔡總統首度訪問非洲國家；由於台灣目前20個邦交國僅剩位於非洲的史瓦濟蘭及布吉納法索還未給予免簽，據指出，總統不排除在此次非洲行宣布給予免簽，進一步鞏固雙邊關係。

蔡總統將於17日到21日訪問史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

史瓦濟蘭於1968年9月6日獨立建國，當天就與台灣建交；今年是史瓦濟蘭獨立50周年、台灣和史瓦濟蘭建交50周年與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（ King Mswati Ⅲ）50歲生日。

台史兩國關係密切，高層互訪頻繁，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、前副總統蕭萬長都曾出訪史瓦濟蘭 ；恩史瓦帝三世更曾16度訪台。

蔡總統將於今日上午8時搭乘華航專機啟程，直飛史瓦濟蘭，預計當地時間17日下午抵達。傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報，蔡總統晚間將出席恩史瓦帝三世的國宴。

蔡總統去年11月出訪南太平洋，宣布對南太6友邦給予免簽證待遇，台灣20個邦交國當中，現剩下位於非洲的史瓦濟蘭及布吉納法索還未給予免簽待遇。對於是否給予所有邦交國免簽，相關官員表示，這會是「未來趨勢」。

相關官員表示，這兩國與台灣關係都非常友好，並經常在國際場合支持台灣參與國際組織及活動，給予所有邦交國免簽證待遇，確實是「未來趨勢」；但這也涉及非洲情勢，外交部門會進行評估。

官員也說，政府目前並未給予非洲任何國家免簽證待遇，主要因為部分國家如奈及利亞等民眾來台後，曾發生滯留問題，所以在做法上也會比較審慎。

蔡政府上台後啟動對邦交國的免簽政策，外交部去年7月宣布11個拉丁美洲邦交國均給予免簽。蔡總統在11月進一步給南太友邦6國免簽，包括馬紹爾、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、諾魯及吉里巴斯；加上原本給予免簽的梵蒂岡，台灣給予20個邦交國免簽待遇已累積至18個，僅剩史瓦濟蘭與布吉納法索2國採電子簽證，還未給予免簽待遇。